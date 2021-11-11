Cemal Can Canseven alışveriş yaparken görüntülendi

2020 Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, önceki gün bir AVM’de görüntülendi. Alışveriş merkezinin moda caddesindeki dünyaca ünlü markaları inceleyen Canseven, alışveriş yapıp, yemek yedikten sonra AVM’den ayrılırken muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Uzun bir süredir arkadaşlarıyla vakit geçirmediğini söyleyen Canseven, “Uzun zamandır arkadaşlarıma zaman ayıramıyordum. Hem sezonluk alışverişimi yaptım hem de arkadaşlarımla keyifli zaman geçirdim.” dedi.