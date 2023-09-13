Cem Yılmaz, uzun süredir beklenen ‘Do Not Disturb‘ filmi için fragman ve görsellerini yayınladı. Film, 29 Eylül’de dünya genelinde aynı anda Netflix platformunda izleyicilerle buluşacak. Yılmaz’ın senaryosunu yazdığı ve yönettiği bu yapım, ‘Karakomik Filmler‘ serisinden tanıdığımız Ayzek’in maceralarına odaklanacak. Pandemi nedeniyle işsiz kalan Ayzek’in sessiz bir otelde başladığı işi, konukların tuhaf davranışlarına tanık olmasıyla beklenmedik bir hal alacak. Filmin oyuncu kadrosunda ise Ahsen Eroğlu, Özge Özberk, Zafer Algöz gibi tanınmış isimler yer alıyor.

İşte ‘Do Not Disturb’ filminin fragmanı…