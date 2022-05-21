Cem Yılmaz’ın kaleme aldığı dizisi hakkında oğlu Kemal Yılmaz’dan yorum geldi. Oğlunun yaptığı yorumu kayda alan başarılı komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabında “kamu spotu” adı altında paylaşımda bulundu.

Kemal Yılmaz’dan 18 yaşından küçüklere uyarı

Oğlu Kemal Yılmaz’ın açıklaması, “Merhaba ben Kemal Yılmaz, babamın dizisi Erşan Kuneri 18 yaşından küçük arkadaşlarımız izlemesin. Çünkü küfürlü ve kanlı olduğu için kötü şeyler yaptırabilir bilinçaltına ama İngilizce izlemenizi tavsiye ederim.”

Cem Yılmaz ise “Siz İngilizce mi izlediniz? Bir problem görmediniz yani?” sorusuna oğlu Kemal “Evet ben İngilizce izledim bir problem görmedim.” yorumunda bulundu. Oğlunun uyarısına gülerek tepki veren Cem Yılmaz bu anları kayıt altına aldı.