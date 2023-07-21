Oyuncu ve MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Bir törenle son yolculuğunu uğurlanan Özkan Uğur’un yakın dostlarından Cem Yılmaz cenazede zor anlar yaşamıştı.

Komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından Özkan Uğur’la ilgili günler sonra paylaşımda bulundu. “En iyimiz oydu” diyen Cem Yılmaz, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Özkan abimi sonsuza uğurladık. Hayatımızda her güzel seste, resimde ondan mutlaka bir iz olması tesellimiz oldu. Geçen hafta boyunca acımızı paylaşan tüm yakın, uzak candan insanlara teşekkür ederim. En iyimiz oydu, en iyimiz gitti. Mekanın cennet olsun canım abim. Seni özlemek de güzel.”