Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremle tüm Türkiye sarsıldı. Enkaz altında kalanlar için kurtarma çalışmaları sürerken, ünlü isimler de yardım için harekete geçti.

Depremden en çok etkilenen illerimizden biri olan Hatay’la ilgili sağlık yardımı yapacağını duyuran Cem Yılmaz, Twitter hesabındaki paylaşımında, “Hatay’daki sağlık ekiplerindeki arkadaşlara ulaştırılmak üzere, acil müdahale sağlık malzemesi ilaç sağlayacak firmaların [email protected] adresiyle benimle iletişime geçmelerini, Hatay’daki doktor arkadaşlarımdan da iletişim bilgisini bu maile ulaştırmalarını rica ediyorum.” ifadelerine yer verdi. Ünlü komedyen Cem Yılmaz bir başka paylaşımında ise “Hatay’dan ulaşan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hem devlet hastanesi hem dışarıdan hekim arkadaşların isteklerini yerine getirmeye çalışacağım. Lütfen Hatay yazdım darılmayın. Nereye gücümüz yeterse. İstediğimiz adres ve tıbbı ihtiyaç listesi.” ifadelerini kullandı.

İlginizi çekebilir: