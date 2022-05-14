Kafa TV’de yayınlanan Dert Dinleme Servisi isimli programa konuk olan Cem Yılmaz, izleyiciler tarafından kendisine sorulan soruları yanıtladı. Derdine çare arayan ve ünlü komedyenden akıl isteyen izleyicilerden biri sorduğu soru ile Cem Yılmaz’ı kahkahalara boğulmasına sebebiyet verdi.

Bir izleyici başarılı komedyene “Benim derdim sevişirken konsantrasyon Cem abi. Hemen bozuluveriyor. Yahu kalsana an da kardeşim. Bir anda garip garip düşüncelere dalıp gidiyorum. Konu bir anda sevişmeden çıkıyor, bizim satılmayan arsalar, ödenmeyen borçlar, gelecek kaygısı… Ha bazen konuyu dağıtıyor, o da iyi oluyor da. Yine de bozuyor beni, Var mı bir önerin bununla ilgili?” şeklinde soru yöneltti.

Soru karşısında şaşkınlık yaşayan Cem Yılmaz ise “Sevişirken ki derdini bana sorman…” şeklindeki yanıtı stüdyoyu kahkahaya boğdu.

“İskân almak için gidip, noterde sevişebilirsiniz.”

“Yerinde görmem gerekiyor” esprisiyle de ortama bir şaka daha katan ünlü komedyen, çözüm önerisi olarak, “Eğer kamu alanlarında denemediyseniz, özellikle o mekânlarda denerseniz. Örneğin iskân almak için gibi gidiyormuş gibi, tapu dairesine gidebilirsiniz. Noterde sevişebilirsiniz” önerilerinde bulundu.