Uzun süredir lenf kanseriyle mücadele eden MFÖ Grubu’nun solisti Özkan Uğur, 69 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefat haberi sanat dünyasını yasa boğarken, yakın dostu Cem Yılmaz’ın sosyal medya hesabından herhangi bir paylaşım yapmaması tepkilere neden olmuştu.

Bugün, Cem Yılmaz, Zafer Algöz ve Ozan Güven’le birlikte Uğur ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Acılı ailenin evine giderek yakın dostlarına destek olan oyuncular taziye evine giriş yaparken görüntülendi. Acısını içinde yaşayan Yılmaz’ın aileyi yalnız bırakmaya destek olduğu öğrenildi.