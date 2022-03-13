Ünlü komedyen Cem Yılmaz Yılmaz Erdoğan’ın Disney Plus için çekeceği ‘Organize İşler’in 3 sezonluk bir dizisinde yer aldığını haber sitelerinin haberinden öğrendi.

Dizi için yapılan haberde Russell Crowe, Andy García ve Cem Yılmaz’ın da yer alacağı iddia edildi. Ancak Cem Yılmaz bu haberi doğrulamadı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Yılmaz Erdoğan Disney Plus’la el sıkıştı. Anlaşmanın içeriğinde 3 sezonluk “Organize İşler” dizisi ve 2 de sinema filmi var. Kadroda Russell Crowe, Andy García ve Cem Yılmaz’ın da olduğu iddia edildi.

Ancak Cem Yılmaz, Twitter’da yaptığı “Vay vay vay , Feridun Karakaya ve Al Pacino da var mı ? Breh breh ne güzel diziymiş hemen izliyim.” paylaşımıyla bu iddiayı doğrulamadı.