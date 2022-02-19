Tarkan’ın “Geççek” şarkısı gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Şarkının video klibi 10 milyondan fazla izlenirken, Cem Yılmaz’ın Tarkan’la ilgili sözleri gündem oldu.

Tarkan’ın “Geççek” şarkısı gündemin ilk sırasında yer almaya devam ediyor. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Tarkan’la ilgili 2020’de İbrahim Selim’in programında söyledikleri gündem oldu.

Yılmaz sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili yaptığı yorumda şunları söylemişti:

“Ne yazsam bir ön yargı ile karşılaşıyorum. Ben bir şeyle alay ediyorum, benim alay ettiğimi anlamayan çok ciddi kalabalık var. Halbuki ben kendi kitleme hitap ediyorum. Kitlem dediğim şey beni anlayan, ironiyi anlayan, espriyi anlayan… Birde bazen kendi kendilerine böyle politik bir şey yapıyorlar. Benim anladığım kadarıyla 3 kişi var memlekette bütün kötülükleri yapan; ben, Tarkan, Athena Gökhan… Zihnen benim aklımla buladığım bu. Üçümüzün arkasında baraj olarak Illuminati.”