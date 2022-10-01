Habertürk’te yer alan Volkan Özdemir’in haberine göre; Ünlü oyuncu ve komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz akşam katıldığı bir etkinlikte kameralara yansıdı. Keyifli halleriyle dikkat çeken Yılmaz, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

2 yıl önce birlikte olduğu eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ile ilgili soruları yanıtsız bırakan 49 yaşındaki ünlü isim, “O konular hakkında konuşmak istemiyorum. İş konuşalım. 20 gün sonra yeni bir filme başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cem Yılamz, basın mensuplarının “Aşk hayatınızda kimse var mı?” sorusuna ise “Bakayım… Üzerimde şu an aşk yok” diyerek, esprili bir yanıt verdi.