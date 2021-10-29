Cem Yılmaz NFT satışından rekor para kazandı

Cem Yılmaz, dijital ortamda yaptığı çizimleri NFT modasına uyarak çizimlerini satışa çıkardı. 48 yaşındaki komedyen, 15 günde 45 adet çiziminden toplam 2 milyon 940 bin TL gelir elde etti.

2 milyon 940 bin lira gelir

İlk NFT’sini 15 gün önce satan Cem Yılmaz, toplamda 45 NFT’sine alıcı buldu. Yılmaz, çizimlerinin satışından toplam 2 milyon 940 bin lira gelir elde etti.

91 özgün çizim

Cem Yılmaz’ın en yüksek geliri elde ettiği NFT’si ‘Far a head’ koleksiyonunun ‘CYHEAD000000’ isimli çizimden. 91 özgün NFT’sini OpenSea platformuna yükleyen Cem Yılmaz’ın geriye kalan çizimleri açık artırmaya devam ediyor.

NFT nedir?

NFT Nedir? Değiştirilemeyen, token, çip para birimi demektir. NFT açılımı, Non Fongible Token’dir. Benzersiz olan varlıkların, birbirinin yerine geçme olasılığı olmadığı için, değiştirilmesi mümkün olmayan, dijital defterler içerisinde depolanan, veri birimine denilmektedir.