Oyuncu ve komedyen Cem Yılmaz, Netflix için yazdığı “Erşan Kuneri” dizisinin ikinci sezon çekimlerine hazırlanıyor. Ünlü komedyen sonunda müjdeyi verdi ve senaryoyu tamamladığını açıkladı.

Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Bülent Şakrak, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya‘nın yanı sıra ikinci sezonda Ahsen Eroğlu, Bige Önal, Şükran Ovalı ve Bora Akkaş‘ın rol alacağı diziyle ilgili Cem Yılmaz “Evet 3 aydır bu masanın köşesinde şu ipadcağzım ile ekmeğimi yine taştan çıkardım… Tam 320 sayfa, 8 bölüm Erşan Kuneri yazdım. Bu gece bitirdim. Mutluyum… Haftaya ekip arkadaşlarımla buluşup üzerine konuşacağız” mesajını paylaştı.