Geçtiğimiz hafta ülkemizin doğu bölgesinde meydana gelen depremler sonrasında birçok yardım ve bağışta bulunan ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz akşam Nişantaşı’ndaki bir çocuk ve ergen çocuk psikoloğundan çıkarken objektiflere takıldı.

Gazetecilerin, “Oğlunuz Kemal’in bir rahatsızlığı mı var?” sorusuna, “Yok kardeşim, sağ ol” şeklinde cevap veren Cem Yılmaz, basın mensuplarının, “Siz nasılsınız?” sorusuna ise gergin bir şekilde, “İyi değilim kardeşim” dedi.

Basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakan ünlü komedyen Cem Yılmaz, hızlı adımlarla aracına binerek uzaklaştı.

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