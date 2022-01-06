Son olarak yılbaşınde dijital film ve dizi platformu Netflix’e yüklenen Diamond Elite Platinum Plus ile gündem olan ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, son dönemlerde sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerden oldu. Yılmaz’ın ara ara bazı takipçileriyle tartışmaya girmesi de magazin basınında haber oluyordu.

Ünlü komedyenin twitter hesabından yaptığı bir paylaşıma kadın bir takipçisi tepki gösterince Cem Yılmaz’dan da yanıt gecikmedi.

Cem Yılmaz, Gain adlı yerli online platformda yayınlananve başrollerinde Devin Özgür Çınar ile Engin Günaydın’ın yer aldığı mini dizi “10 Bin Adım” ile ilgili bir tweet attı. “Devin’in yazıp Engin ile beraber oynadıkları, Duygu nun yönettiği 10 bin adım 2.sezonu ile beni yine şenlendirdi lütfen izleyin.Çok güzel iş Kırmızı kalp Kadın komedyen / yazar nasıl olura tokat gibi bir cevap :))) Engin zaten Tokatlı.” diye yazan Cem Yılmaza bir takipçisi “kadın komedyen” sözleri nedeniyle tepki gösterdi.

Devin’in yazıp Engin ile beraber oynadıkları,Duygu nun yönettiği 10 bin adım 2.sezonu ile beni yine şenlendirdi lütfen izleyin.Çok güzel iş ❤️ Kadın komedyen / yazar nasıl olura tokat gibi bir cevap :))) Engin zaten Tokatlı. pic.twitter.com/HktzTsT6Co — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) January 6, 2022

“Kadın komedyen diyerek ne demek istiyorsunuz? Kadın değil insan diceksin” şeklinde gelen tepkiye Cem Yılmaz kayıtsız kalmayarak, “Çok geçmiş olsun hanıminsan. Acil şifalar dilerim.” yanıtını verdi. Yılmaz’ın bu yanıtı binlerce beğeni ve retweet aldı.