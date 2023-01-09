Son olarak Ayzek ile Bir Gece filmini yazıp yöneten ünlü komedyen Cem Yılmaz, Şükrü Saracoğlu Stadı’nda oynanacak olan Fenerbahçe – Galatasaray derbisini oğlu Kemal ve yakın arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu ile birlikte statta izledi.

Sosyal medya hesabından stattan oğluyla paylaşımlar yapan ünlü oyuncu, mağlubiyet sonrası da tweet atmayı unutmadı. 3-0 biten derbi sonrası ‘uğurlu gelmedin’ tarzında tepkiler alan Yılmaz, yaptığı paylaşıma gelen tepkilere esprili bir şekilde karşılık verdi.

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