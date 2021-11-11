Cem Yılmaz: Beni Cilalı Taş Devri’ne gönderseniz orada da güldürüm

İş dünyasının ve ünlü markaların katılımlarıyla düzenlenen bir etkinlikte ünlü isimlerin katıldığı ‘21. Yüzyılda Farklı Olmak’ başlıklı bir söyleşi yapıldı. Konuşmacı olarak çıkan komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, Ralli Şampiyonu Burcu Burkut Erenkul, voleybolcu Eda Erdem ve Opet Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Zengin kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı.





Esprileriyle salona gülme krizleri yaşatan Cem Yılmaz, kendisiyle ilgili iddialı bir konuşma yaptı. Ünlü komedyen “Bir çoğumuz, elimizdeki imkanlarımız alınsa, Taş Devri’ne gönderilsek, ne iş yapacağını bilemeyebilir. Murat Bey, sizi mesleğinizle taş devrine göndersek, pazarlama ile ilgili ne yapabilirim diye kara kara düşünürsünüz. Reklamcı arkadaşım orada ne yapacağım diye düşünebilir. Benim ise hiç böyle bir kaygım yok. Beni Cilalı Taş Devri’ne gönderseniz orada da güldürürüm. Beni 4’üncü, 5’inci boyutun yaşandığı 26. yüzyıla da göndersen, orada da güldürürüm. Bu bir iddia değil bu bir realite” sözlerini kullandı.