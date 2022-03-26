Bergen filminin vizyona girmesinden sonra Selçuk Ural Barış Manço ve Cem Karaca gibi Türk müziğinin usta isimlerinin hayatının değil de Bergen’in hayatının film olmasını eleştirmişti.

Selçuk Ural, Anadolu rockçı Cem Karaca’nın filminin çekilmesini istediğini dile getirdikten sonra Cem Karaca’nın hayatının beyazperdeye aktarılacağı ifade edildi.

Biyografi filminde Cem Karaca’yı canlandıracak oyuncunun ise Timuçin Esen olduğu duyuruldu.

En son Müslüm filminde sinema karşısına çıkan Timuçin Esen’in Cem Karaca’yı canlandırması merak konusu oldu.

Senaryosunu Timuçin Esen’in yazacağı açıklanan filmin yapımcılığını Mustafa Uslu yapacak.

Film hazırlıklarına başlayan Mustafa Uslu’nun, Cem Karaca’nın son eşi İlkim Erkan Karaca ve oğlu Emrah Karaca ile görüşmeler halinde olduğu da ifade edildi.