Başarılı şarkıcı Cem Adrian, İzmir’deki müzikseverler ile bir araya geldi. Yoğun bir konser maratonunda olan Adrian, sevilen şarkılarını seyirciyle birlikte seslendirdiği sırada bazı hayranlarının hareketlerinden rahatsızlık duydu.

Konserine kısa bir süre ara veren ünlü isim, “Burası çiftleşebileceğiniz bir konser değil. Ben şarkı söylerken saygı göstermek zorundasınız. Muhabbet etmek isteyen arkadaşlar muhabbet edecek o kadar çok yer var ki” diyerek sitem etti. Şarkıcının sözleri konsere gelenlerden alkış topladı.