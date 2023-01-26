Son olarak ‘Bursa Bülbülü’ adlı filmde rol alan Celil Nalçakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla takipçilerine hem sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi hem de uyarıda bulundu.

44 yaşındaki oyuncu, “1 saatte bütün dengem şaştı. İstifra bir yandan, diare bir yandan… İnanılmaz bir perişanlık ve bitkinlik hissi… Hepsi bir saat içinde oldu. Aman dikkat” ifadelerini kullandı.

1 saatte bütün dengem şaştı. İstifra bi yandan, diare bi yandan… inanılmaz bi perişanlık ve bitkinlik hissi… Hepsi bir saat içinde oldu. Aman dikkat! — Celil Nalcakan (@celilnalcakan) January 25, 2023

Celil Nalçakan’ın paylaşımına çok sayıda “Geçmiş olsun” mesajı yazıldı.