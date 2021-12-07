Oyuncu Celil Nalçakan, Instagram hesabından bir ilan paylaşarak dadı aradığını duyurdu. Nalçakan‘ın ilanda sıraladığı kriterler arasında, haftanın 6 günü 12 saat çalışacak olan kişinin Beşiktaş’lı olmasını bekliyor.

Kardeşlerim dizinde oynayan, fanatik Beşiktaşlı olduğu bilinen, 43 yaşındaki Celil Nalçakan‘ın paylaştığı ilan üzerine sosyal medyada her kriter farklı yorumlandı.

Paylaşılan ilanda şu cümleler yer alıyor: “Haftada 6 gün, günde 12 saat çalışacak sigara ve içki içmeyen, Beşiktaş’ta oturan, Beşiktaşlı ve ehliyetli 35 yaş üstü yardımcı arıyorum. Aylık ücret 5.500 TL”.