Başrollerinde Jason Statham, Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes, Bugzy Malone, ve Hugh Grant isimlerinin yer aldığı, Servet Operasyonu (Operation Fortune: Ruse de guerre) filminden ilk fragman yayınlandı.

Film, ajan Orson Fortune (Jason Statham) ve ekibinin yeni teknoloji ölümcül bir silahı ortadan kaldırmak için yaşadıkları aksiyon dolu olayları konu alıyor. Ajan Orson Fortune (Jason Statham), milyarder silah tüccarı Greg Simmonds’ı (Hugh Grant) takip etmek ve elindeki ölümcül yeni silah teknolojisinin satışını durdurmak zorundadır. Dünyanın en iyi ajanlarından bazılarıyla (Aubrey Plaza, Cary Elwes, Bugzy Malone) birlikte çalışan Fortune ve ekibi, dünyayı kurtarmak için dünyayı dolaşan gizli görevlerinde onlara yardım etmesi için Hollywood‘un en büyük film yıldızı Danny Francesco’yu (Josh Hartnett) işe alıyor.

21 Ocak 2022 tarihinde vizyona girecek olan filmin yönetmenliğini, Sherlock Holmes, The Gentlemen ve Wrath of Man isimli filmleriyle tanınan ünlü yönetmen Guy Ritchie üstleniyor. Ünlü yönetmen, filmin ayrıca senaryo ekibinde ve yapımcılığında da yer alıyor.

Servet Operasyonu (Operation Fortune: Ruse de guerre) filminin ilk fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Filmin çekimlerinin bir kısmı Antalya‘da gerçekleşti. Ünlü oyuncu Jason Statham, film çekimleri için yaklaşık 2 ay Antalya’da 5 yıldızlı bir otelin kurşun geçirmez villasında konakladı. Ünlü oyuncu, sahnelerin tamamlandıktan sonra 11 Mart’ta Antalya’dan ayrıldı. Ünlü oyuncu, Türkiye’de yapılan çekimlerin kamera arkasından görüntülerin olduğu bir videoyu sosyal medya hesabından da paylaşmıştı.