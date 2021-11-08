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Oyuncu Nehir Erdoğan’ın ‘Sana Söz’ dizisindeki rolü Müge Anlı’ya benzetildi
Foto Galeri

Oyuncu Nehir Erdoğan’ın ‘Sana Söz’ dizisindeki rolü Müge Anlı’ya benzetildi

Çekimleri sırasında Alec Baldwin’in yönetmeni öldürdüğü filmde zehirli örümcek krizi
Magazin

Çekimleri sırasında Alec Baldwin’in yönetmeni öldürdüğü filmde zehirli örümcek krizi

Survivor Aleyna bomba pozlarıyla sosyal medyanın gündeminde
Foto Galeri

Survivor Aleyna bomba pozlarıyla sosyal medyanın gündeminde

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