Çekimleri sırasında Alec Baldwin’in yönetmeni öldürdüğü filmde zehirli örümcek krizi

21 Ekim tarihinde Amerika’nın New Mexico eyaletinde çekimleri devam eden ‘Rust’ filminin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins, ünlü aktör Alec Baldwin’in çekimlerde kullandığı silahla kaza sonucu vurularak hayatını kaybetmişti

Sette yaşanan bu üzücü olayın ardından çok geçmeden kötü bir haber daha geldi. ‘Rust’ filminde ışık operatörü olarak çalışan Jason Miller, çekimler esnasından zehirli bir örümcek tarafından ısırıldı. Hızlı bir şekilde hastaneye sevk edilen Miller’ın kolunu kaybetme riskinin olduğu söylendi.