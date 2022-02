Ilgınsu Denizci

Nasıl bir evde yaşamak isterdiniz? Milyarder olmak ister miydiniz? Nasıl bir işiniz olsun? Daha başarılı olmak istiyor musunuz? Gerçek istediğiniz şey nedir? Bu soruların cevapları ve sonuçları hepsi sizde. Önce çekim yasası ne biraz ondan bahsedelim. Evren ve insan arasındaki bağın, enerji kaynaklı iletişime geçtiğini varsayan yönteme çekim yasası denilmekte. Dünyadaki çoğu insan enerjinin doğru kullanıldığı zamanlarda istediği her şeye ulaşabileceğini söylüyor. Evrenin bir sırrı olduğunu ve bu sırrın çekim yasasından geçtiğini düşünen milyonlarca insan var!

Sizden çıkmayan hiçbir şey, size kendiliğinden dönmüyor!

Çekim yasasına göre aklımızdan geçen her şey, her düşünce evrene bizzat iletiliyor ve o gerçek oluyor. Yani sadece olumlu düşünceleriniz evrenle iletişim halinde değil. Tüm olumsuz düşünceleriniz de evrenle bir işbirliğinde ve hayatınızı etkilemekte. Çekim yasasına göre, insanın başına gelen her şey, düşüncesiyle ilişkili. Yani sizden çıkmayan hiçbir şey, size kendiliğinden dönmüyor!

“Unutmayın ki evrendeki en güçlü mıknatıs sizsiniz”

Sözler de düşünceler kadar hayatımızı etkilemektedir. Kötü bir olayla karşılaştığımızda genel de olumlu düşünmek yerine isyan eder sanki isyan ettiğimiz de o olayın geçeceğine inanırız ama aslında kötü düşündüğümüzde ondan daha kötü olayları üzerimize çekeriz. En basiti iş görüşmesine gitmemiz gerekir ve acelemiz vardır geç kalmamak için çok çaba gösteririz “Aman geç kalmayayım, kırmızı ışık yanmasın” deriz ve inanın bunların hepsiyle o an karşılaşırız çünkü düşüncelerimiz ve söylediklerimiz o an evrene iletilir ve karşımıza çıkar. Size anlatmak istediğim ne olursa olsun sadece olumlu ve iyi düşünün. Çünkü evren sizin söylediğiniz şeyin olumlu ya da olumsuz olduğuna bakmaz direk ne söylerseniz onu yapmak ve gerçekleştirmek için yola koyulur. Kırmızı ışığa kalmak istemiyorum dediğinizde onu kırmızı ışık olarak algılar siz onu demek yerine yeşil ışık yansın hemen geçip işe gidebileyim demelisiniz. Unutmayın ki evrendeki en güçlü mıknatıs sizlersiniz.