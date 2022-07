Herkese merhaba! Selam güzel insanlar! Ben geldim! Melduş yine karşınızda! Bugün nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Ya da neler yaptınız? Mesela güne nasıl başladınız? Günü nasıl geçiriyorsunuz? Güne nasıl başladığımız biz farkına varmasak da bunu saçma bulsak da gerçekten çok önemli aslında. Güne başlama şeklimiz günü devam ettirmemize yarayan enerjimizi yönetiyor…

Şimdi diyebilirsiniz ki; nasıl yani? Evrende çekim yasası diye bir kavram var belki duymuşsunuzdur. Birçok kişisel gelişim uzmanı tarafından da dile getirilen bir kavramdır “çekim yasası”. Şimdi bu kavramın bakış açısına göre; biz insanlar, ne düşünürsek oyuz. Olumlu ya da olumsuz ne düşünüyorsak zihnimizde, o düşüncenin kırıntısını evrene gönderiyor ve bir de bu düşünceyi uzun süre beslemeye devam ettiğimizde gerçek olmasını sağlıyormuşuz.

Yani öyle basit bir kavram değil bu çekim yasası. Peki ben bu konuyu neden açtım? Bu konuyu iletişim ve psikoloji bilimleri çerçevesinde ele alacağım da ondan! O halde hazırsak başlayalım canlarım!

Yoksa Siz Kardeş Misiniz?

İletişim biliminin en sevdiğim yanı, çok sevdiğim psikoloji bilimiyle kardeş olması. Çünkü benim çalışma alanımı çok besliyor bu durum. İletişimin en kıymetli noktası ise, kişiye kendini tanıma imkânı vermesi. Kişinin kendisini tanıması demek, kendisiyle iletişim kurması demektir. Biz insanların en ama en yapamadığı şey kendimizle iletişim kurmayı başarmak. Bunu başaramadığımız için de zaten dikkat edin başka kişilerle de iletişim kuramıyoruz….

İletişim için psikoloji ne kadar önemliyse psikoloji için de iletişim çok önemlidir. İnsan psikolojisini incelerken iletişimden yola çıkarak adımlar atılır. Bu adımların en önemlisi kişinin duygu ve düşünceleriyle konuşmasını sağlamayı başarmaktır. Yani zihnimizi yönetmekten, zihnimize hakîm olmaktan bahsediyorum. Zihin hakimiyeti bir kişinin yaşamının düzenini çok ama çok etkiler….

Zihin Hakimiyeti?

Zihin hakimiyeti nedir? Zihninizdeki tüm duygu ve düşüncelerin mantıklı bir izci olabilmesini sağlamaktan bahsediyorum güzel insanlar. Çekim, yasasına göre hangi duyguları düşüncelerimizin içine hapseder ve uzun vadede yaşamalarına izin verirsek o duyguların bizi gölge gibi an be an izlemesine izin vermiş oluyoruz. Mesela KLASTROFOBİNİZ var diyelim. Yani bir yerde kapalı ya da kitli kalmaktan çok korkuyorsunuz. Şimdi bu korkuyu yaşamanın üzerine gittiğinizde sanki attığınız her adımda bir yerlerde sıkışıp kalacakmışsınız gibi geliyor olacak. Yaşamasanız dahi böyle hissedeceksiniz. Gereksiz bir panik hali içinde olacak ve boş bir korku hali yaşamış olacaksınız. İşte böyle zamanlarda korktuğunuz anda bu fobinizi yaşamazsınız. Bu korkuyu beyninize iyice kodladığınız, bilinçaltınıza kaydettiğiniz için evrene de kaydetmiş oluyorsunuz. Dolayısı ile korkunuz koktuğunuz anda değil hiç ummadığınız bir anda karşınıza çıkmak üzere evrende bir yolculuğa çıkmış oluyor. Elbette sizi terk etmeden…..

Zafer “Ben Buradayım” Diyor!

Siz kendi ellerinizle başarmış olduğunuz bu manasız zaferin farkına çok geç varmış oluyorsunuz. Çünkü füze bir kez tarafınızdan yola çıkmış bulundu. Yere çakılana kadar da ilerlemeye devam edecek. Geri döndürme şansınız yok maalesef. Hayatta başımıza gelen her şeyin bir nedeni var gerçekten. Örneğin, mutlu ve pozitif insanlarla vakit geçirirseniz sizde onlara benzemeye başlarsınız. Çünkü onların pozitif enerjileri sizi öyle bir etki altına alır ki; kendinizi o mutluluğa teslim olmuş bir halde bulursunuz.

Kendinize Ait Bir Kod!

Çekim yasası der ki; zihninizde olumlu kodlar oluşturun. Bu olumlamaları sürekli tekrarlayın. Gerekirse notlar alarak bu tekrarı yapın. Sonra bu olumlu kodların hepsini evrene, evrenin kendi doğal akışına bırakın. Evrenin akışına teslim ettiğiniz olumlamalar dönüp dolaşıp karşınıza en beklemediğiniz ama ihtiyaç duyduğunuz anda çıkacak. Evet bu doğru! Kulağa ne kadar saçma gelirse gelsin çok doğru güzel insanlar! Hayat bir akış üzerine kurulu çünkü. Hepimiz birer enerji tanesiyiz aslında. Hepimiz birer enerji kırıntısından ibaretiz. Bu akışı mantıklı bir ilerleyişe dönüştürmek de bizim elimizde. Hansel ile Gratel hikayesindeki gibi ekmek kırıntısı değil bu sefer belki ama olumlu kırıntılar bırakın ardınızda. Ki; yolunuzu kaybettiğinizde ruhunuz bıraktığınız olumlamalarla beslensin.

İletişim Neredesin?

İletişim bunun neresinde? Diyebilirsiniz. Haklısınız da. Bende sorardım bu soruyu şayet iletişim üzerine eğitim almamış olsaydım. İletişim bu işin tamamen kendinizle muhatap olmanız noktasında devreye giriyor güzel insanlar. Zihninizle her zaman konuşun. Kendinizle konuşmayı sakın bırakmayın. Bıraktığınız anda tükendiğiniz ve savaşı kaybettiğiniz andır. Hangi savaş? Zihin yönetiminiz ile girdiğiniz gizli savaş. Neden son yıllarda duygu durum bozukluklarının sayısı oldukça yükseldi sanıyorsunuz? Kişiler zihinlerini yönetemedikleri için…. Duygu ve düşüncelerimiz su gibidir. Tanımsızdır, renksizdir, tatsızdır, kokusuzdur. Ama su gibi bulunduğu kabın şeklini, tadını, kokusunu, ağırlığını, rengini alır. Yani duygu ve düşünceleriniz sizin onlara atfettiğiniz anlam ve değerle yaşar ve sizin uygun gördüğünüz süre zarfı boyunca var olur hayatınızda…. İşte psikoloji ve iletişim bunu düzeltmek için var güzel insanlar ve el ele çalışıyorlar.

Güç Kelimelerde Artık!

Çekim yasasına göre; niyetlerimizi kendimize çekeriz. Gün gelir onları yaşarız. Duygularımız düşüncelerimize, düşüncelerimiz söylemlerimize, söylemlerimiz davranışlarımıza dönüşür zamanla. Bu dönüşüm tamamen bize bağlı olarak olumlu veya olumsuz noktada değişiklik gösterir. Ve günün sonunda sık tekrarladığımız, zamanla alıştığımız alışkanlıklarımız halini alırlar. Sonra bir bakmışız ki evrene farkına varmadan gönderdiğimiz bu alışkanlıklarımızın söylemsel versiyonları bir gün karşımıza çıkmış ve hiç kurtulamadığımız kalıcı oluşumlara dönüşmüş. İşte burada DİKKAT! Bu gidişatın nasıl olacağını tamamen biz belirliyoruz. Kelimelerin gücüne lütfen inanın. Çünkü iki dudağımızın arasından dökülen her kelime evrende bir çukura kalıcı olarak yerleşik düzen oluşturuyor ve bizi etkiliyor güzel insanlar. O zaman ne yapıyoruz kendimizle olumlu konuşmayı asla bırakmıyoruz.

Evet güzel insanlar ben Melda Özen! Bugün sizlerle meşhur ÇEKİM YASASI üzerine konuşmak istedim. Son derece derin bir konu olan çekim yasasını iletişim ve psikoloji bilimlerinin perspektifinde sizlerle tartışmak istedim. Niyetlerimizle varız, niyetlerimizle yaşıyoruz. Mutlu olmak da mutsuz olmak da bir tercih ve bizim kararımız unutmayın. Hayat ve bu hayatı yaşamak ne kadar zor olursa olsun kendimize önceliği mutlu olarak vermek zorundayız. İnsanlar ne kadar zor olursa olsun onlarla aramıza mesafe koymayı bilmek ve kurallarımızı onlara belli etmek zorundayız. Her şeyi bırakın bir kenara insanların her dediğini yapmaktan, her söylediğini kabul etmekten vazgeçmek durumundayız. Hepimiz birer enerji tanesiyiz ve evrendeki akışın bir parçasıyız. Bu akışa teslim olmak zaman zaman iyi olsa da en önemli nokta akışın içinde kendimize konaklayabileceğimiz bir alan yaratabilmek.

Çekim yasası der ki; “HAYIR” duyabileceğiniz en tatlı kelimedir aslında. Ne demiştik daha önce; “Hayatı bir çikolata gibi düşünüyoruz. Hem bitter hem sütlü. Tadı hem acı, hem tatlı. Günün sonunda her iki tadı da biliyor oluyoruz. Ve her iki tadı da tadarak ona göre gardımızı alıyor bir damak zevki oluşturuyoruz!”.

Melda Özen