Günümüzde çekik göz çok popüler bir hâl aldı. Hatta birçok ünlü ismin bu yüzden cerrahi işlem yaptırdığını da biliyoruz. Özellikle de düşük gözlü kadınların gözlerini daha kalkık ve çekik göstermek hayallerinden bir tanesi. Merak etme bunu makyajın sihirli etkisiyle yapmak mümkün. Eğer sen de çekik göz etkisine sahip olmak istiyorum diyorsan yazımızı incelemeni tavsiye ederiz. Adım adım senin için ne yapman gerektiğini derledik, o zaman başlayalım!

1.Çekik göz etkisi eyeliner olmadan olmaz!

Eğer gözlerini çekik bir forma dönüştürmek istiyorsan kesinlikle kusursuz bir eyeliner çizgisi oluşturmalısın. Kuyruklu bir eyeliner gözlerini farklı bir boyuta taşıyacaktır.

2.Farın büyülü etkisi

Far ile de eyeliner etkisi yaratabilirsin. Kesik uçlu eyeliner fırçanı sütlü bir kahve tonuna dokundur ve kusursuz çizgini hafifçe kaşlara doğru çek.

3.Kapatıcı ile daha keskin hatlar!

Çektiğin eyelinerın etrafına açık renkte olan kapatıcını sürerek yukarıya doğru dağıt ve keskin çizgi oluşturmasını sağla. Bu gözlerini daha yukarıya taşıyacaktır.

4.Maskara ile daha çekik forma getir

Maskara olmadan göz makyajı kesinlikle tamam değildir. Çekik göz makyajında eyelinerın etkisini tamamlayacak malzemelerden biri de maskaradır. Maskarayı uygularken kirpiğinin dış köşelerine doğru yoğunluk vermelisin. Karşıdan bakınca melek kanadı misali kirpiklerin yana doğru uzanmış olmalı.

5.Kaşlar yukarıya doğru taransın!

Kaşların bakışlarımızdaki büyük rolünü hepimiz biliyoruz. Düzgün ve yukarıya doğru taranmış kaşlar, gözlerinin çekik görünmesine yardımcı olacaktır.

6.Göz pınarlarını aydınlatmayı unutma!

Göz makyajına yaptığın son bir dokunuş ile o hayal ettiğin etkiye kavuşabilirsin. Göz pınarlarını bir aydınlatıcı ile veya nude tonlarda bir göz kalemiyle aydınlatmalısın. Ayrıca nude tondaki göz kalemini gözlerinin içine de çekebilirsin. Bu şekilde gözlerin daha büyük ve çekik gözükecektir. Naçizane tavsiyem aydınlatıcıyı sadece göz pınarlarına değil, göz kapağının içine doğru daha fazla yayabilirsin.

İşte bu kadar artık sen de cerrahi bir işlem olmadan büyülü çekik gözlere sahipsin!