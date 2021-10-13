Ceket ve elbiselerde güz esintisi

Yeni bir sezona geçiş yaparken dolabınızı yepyeni parçalarla donatmaya ne dersiniz? İster elbisenizle güz rüzgarına kapılın ister blazer ceketinizle soğuk havalara şık bir karşılama hazırlayın. Seçim sizin!

Gizli Romantik

Giy-çık konseptinin hakkını veren uzun elbiseler, çeşit çeşit desenleri ve pek çok kumaş seçeneğiyle konfor alanından çıkmayanların ilk tercihi. Mevsim geçişinde kendinizi rahat bir şıklığın kucağına bırakın.

Güçlü Feminen

Güçlü ve zamansız bir stilin anahtarı bu sezon kesinlikle blazer ceketler! Keskin hatlara sahip iyi dikilmiş bir ceket ile maskülen bir çizgi sergileyebilir yada kombinlediğiniz mini eteğinizle kadınsı bir tavır yakalayabilirsiniz.