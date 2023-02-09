Dünyaca ünlü Çek model Petra Nemcova, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla Türkiye ve Suriye için yardım çağrısı yaptı.

‘All Hands and Hearts’ isimli yardım derneğinin kurucu ortaklarından biri olan 43 yaşındaki model, depremde yıkılan binaların bulunduğu bölgelerin fotoğraflarını yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

“Böyle bir yıkım hayal bile edilemez. Kalplerimiz Türkiye ve Suriye’de, depremden etkilenen herkesle birlikte. Türkiye, dünyanın en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkesi. 3.6 milyon Suriyeli mülteci, inanılmaz acılar ve adaletsizlikler yaşamış çocuklu pek çok aile, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığındı. Birçoğu şimdi bu depremi yaşadı.”