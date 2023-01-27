Geçtiğimiz temmuz ayında basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile hayatını birleştiren güzel oyuncu Ebru Şahin, Alaçatı’da yaptıkları düğünle dünyaevine girmişlerdi.

‘Hercai’ ve ‘Destan‘ gibi dizilerde başarısını kanıtlayan güzel oyuncu Şahin, sık sık Amerika’ya eşinin yanına gidip geliyordu. Her defasından Osman için bu fedakarlığın değer olduğunu dile getiren güzel oyuncu ABD’deki yeni evlerine taşındılar.

Cedi Osman’ın birçok takım arkadaşının yaşadığı Ohio’nun Bratenahl isimli kasabasında yeni villasına yerleşen ünlü çiftin, uzun dönemli olarak kiraladıkları villalarının aylık kirasının 2 bin 500 dolar olduğu öğrenildi.

İlginizi çekebilir: