2020 yazında Alaçatı’da aşk yaşamaya başlayan Ebru Şahin ile Cedi Osman, mutlu birlikteliklerinin ardından hayatlarını birleştirme kararı almıştı.

Makedonya’da kıyılan nikâhın ardından Alaçatı’da yaptıkları rüya gibi düğünle magazin gündeminin en çok konuşulanlarından olmuştu. Ebru Şahin’in Birkan Sokullu ile başrolü paylaştığı yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize dizisi, bugün yayın hayatına başladı. Eşinden Ebru Şahin’e tam destek geldi.

Cedi Osman eşi Ebru Şahin’e Instagram hesabından bir paylaşım yaparak destek oldu. Ünlü basketbolcu paylaşımına, “Seninle her zaman gurur duyuyorum her şeyim bol reytingli bir sezon olsun Seni Seviyorum” notunu düştü.

Osman’ın bu paylaşımına sosyal medyada yorum yağdı.