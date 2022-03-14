Hepimizin son dönemde adını sıkça duyduğumuz çay ağacı yağı, popülerliğini hak edecek kadar çok etki ve faydaya sahip. Gelin bu doğal mucizeyi birlikte inceleyelim.

Nedir bu çay ağacı yağı?

Çay ağacı yağı, melaleuca alternifolia adı verilen Mersingiller ailesine mensup bitkinin buhar distilasyon yöntemi ile elde edilen bir esansiyel bir yağ olarak karşımıza çıkıyor. İlk olarak Avustralyalı Bundjalung kabilesi tarafından üst solunum yolu enfeksiyonlarının önlenmesi ve tedavisinde kullanılan yağ, kozmetik, antifungal, antiseptik ve antiviral özellikleri sayesinde birçok farklı alanda kullanılıyor.

Açık sarı renge sahip olan yağ, adını bitkinin yapraklarının çay olarak kullanılmasından alıyor.

Özellikle son dönemde önemi kavranan çay ağacı yağı, kozmetikten ilaç yapımına kadar birçok alana hizmet ediyor.

‘Hint defnesi’ olarak da bilinen çay ağacı yağı, bin bir derde deva…

Çay ağacı yağı;

Böcek ve sinek sokmalarında şişlik ve kızarıklığın önlenmesinde

Antiviral ve antiseptik özellikleri ile virüs ve bakterilerin önlenmesinde

Buhar banyosu şeklindeki kullanımıyla burun tıkanıklığı ve öksürük tedavisinde

Uçuk tedavisinde

Antifungal özelliği ile mantar oluşumunun engellenmesi ve tedavisinde

Meyve ve sebzelerin yıkarken dezenfekte edilmesinde tercih ediliyor.

Ciltte çay ağacı yağı etkisi

Aknelerle savaş verirken en büyük silahlarımızdan biri olan çay ağacı yağı, aynı zamanda ciltte oluşan iltihabı azaltıyor, şişlik ve kızarıklıkları yatıştırıyor. Ciltteki fazla yağı alması sebebiyle siyah nokta ve gözenek problemine çözüm sağlayan bu yağ, koltukaltı kararması gibi bölgesel kararmaların giderilmesinde de tercih ediliyor. Ayrıca bu mucizevi yağ, antibakteriyel olması sebebiyle doğal deodorant olarak da kullanılıyor.

Saçlarını çay ağacı yağı ile besle

Anti- enflamatuar özelliğinden dolayı saçtaki yağ birikimini önleyen çay ağacı yağı, kepeğin giderilmesine yardımcı rolüyle kepek şampuanlarının vazgeçilmezi oluyor. Ayrıca saçların daha parlak görünmesini sağlayan bu doğal mucize, saçların hızlı uzamasına da yardımcı oluyor.

Peki bu mucize yağ nasıl kullanılıyor?

Güvendiğiniz aktarlardan veya kozmetik marketlerden edineceğiniz çay ağacı yağının birçok farklı kullanım şekli var. Mantarın önlenmesinde suya 5-6 damla damlatılarak kullanılan çay ağacı yağından öksürük, bronşit veya nezle gibi durumlarda buhar banyosu ile faydalanılabiliyor. Saç ve cilt bakımında kullanılan çay ağacı yağının ise su veya başka yağlar ile seyreltilmesi tavsiye ediliyor.

Kozmetik sektörünün gözdelerinden biri olan bu mucizevi yağ, yıkama jeli, sabun, krem, maske ve serum gibi birçok farklı formda ve marka aracılığıyla kullanıma sunuluyor.