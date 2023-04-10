Anneyle geçirilen en keyifli dakikaların başında saatler süren kahve rutinleri gelir. İşte bu özel anları daha da farklı kılmak için Anneler Günü hediyelerine en çok Casi Paped yakışacak. Renklerin göz alıcı netliği ve ton kullanımı ile büyüleyen Casi Paped tasarımları, klasiğin dışına çıkan formlarıyla vizyon sahibi bir hediye alternatifi olacak.

Mutluluk veren tasarımlar

14 Mayıs Anneler Günü için Casi Paped’ın seçtiği ürünler, enerjisi yüksek, canlı ve estetik formlara sahip. Özel el yapımı porselen Lotte Lungo kahve bardakları, Josephine Türk kahvesi fincanları ve Love Edward espresso fincanları, renklerin dilini bu defa anneler için konuşmaya hazırlanıyor. Tümü uzun ömürlü ve dayanıklı olan ürünler, Limoges porselen çamurundan üretiliyor.

Casi Paped’in bir diğer tasarımı ise yine hem mutluluk, hem de enerji veren cinsten. El yapımı Big Kiss porselen dekor ürünleri, özellikle evlerinin köşesinde butik bir alan oluşturmak isteyenler için oldukça ideal. Big Kiss dekor ürünleri renklerin farklı frekansları ile içinizdeki gülümsemeyi harekete geçirirken, annenizin ruhunda pozitif hisler yaratacak.