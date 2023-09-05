Yalnızca Gratis’te satışa sunulan markalar arasına Cashmere de katıldı. Dünya çapında tercih edilen Polonya markası Cashmere’in ürünleri arasında yer alan ve en çok satanlar kategorisinin başında gelen makyaj bazı ürünleri Türkiye’de sadece Gratislerde satışta olacak.

Makyajın kalıcılığını arttırırken doğal ve ışıltılı bir cilt görünümü sağlayan Cashmere makyaj bazı ürünleri arasında; pürüzsüzleştirici, aydınlatıcı ve nemlendirici olmak üzere 3 farklı seçenek bulunuyor.

Cashmere Pürüzsüzleştirici Makyaj Bazı

Cashmere Pürüzsüzleştirici Makyaj Bazı, özel içeriği sayesinde cildi kaşmir gibi pürüzsüzleştirerek makyajın gün boyunca kalıcı olmasını sağlıyor. Hafif formülü sayesinde cilde ağırlık vermeden cildin nefes almasını desteklerken aynı zamanda makyajın cilt ile bütünleşmesini sağlayan Cashmere Pürüzsüzleştirici Makyaj Bazı, 394,50 TL’den satışa sunuluyor.

Cashmere Aydınlatıcı Makyaj Bazı

Cashmere Aydınlatıcı Makyaj Bazı, içerisindeki ışığı yansıtan aydınlatıcı mikropigmentler ile cildin canlı ve parlak görünmesini sağlıyor. Makyajın eşit bir şekilde yayılmasına ve göz alıcı parlaklıkta olmasına yardımcı olan Cashmere Aydınlatıcı Makyaj Bazı, 394,50 TL’den satışa sunuluyor.

Cashmere Nemlendirici Makyaj Bazı

Cashmere Nemlendirici Makyaj Bazı, zengin içerikli formülü ve hafif yapısı ile cildin makyaja hazırlanmasına destek oluyor. Matlaştırma etkisi ve hızlı emilen hidrojen formülü sayesinde makyajın uzun süre kalıcı olmasına yardımcı olan Cashmere Nemlendirici Makyaj Bazı, 394,50 TL’den satışa sunuluyor.