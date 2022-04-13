Cartier; The Indomptables de Cartier ismini verdiği yeni saat ve mücevher koleksiyonunda hayvanlar arasındaki beklenmedik karşılaşmalarından ilham alınıyor. İki hayvanın buluşmasıyla oluşan koleksiyon parçalarında, hayvanların başları sahip oldukları görüntüye sadık kalırken, bedenleri dönüştürülerek yeni bir form veriliyor. Cartier’nin yaratıcı mücevher ve saat stüdyoları tarafından üretilen 10 parçalık koleksiyon, her ayrıntının derinliğini vurgulayan ultra gerçekçi tasarımlarla karakterize edilmiş.

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