Rachid Benzine’nin çarpıcı romanı Gazze’nin Son Kitapçısı, savaşın ortasında ayakta kalmaya çalışan bir halkın, yıkıntılar arasında kitaplara tutunan yaşlı bir kitapçının ve onunla yolu kesişen bir yabancının hikâyesini anlatıyor. Gerçeği insanın yüzüne çarpan eser, dramatik fotoğraf karelerinin ötesine geçerek okuru Gazze’nin sokaklarına, tozuna, sessizliğine ve direncine götürüyor.

Roman, uluslararası bir fotoğrafçının Gazze’de geçirdiği sıradan bir günün, onu beklenmedik bir karşılaşmaya sürüklemesiyle başlıyor. Enkazların, yıkılmış binaların ve hayatla ölüm arasına sıkışmış bir şehrin içinde anlatıcı, küçük bir sahaf dükkânının önünde kitaplarına gömülmüş yaşlı bir adamla karşılaşıyor: Nebil El Cebir.

Onun sakin, vakur ama derinlikli varlığı, romanın kalbini oluşturuyor. Nebil, kitapları yalnızca satan değil, onları bir nefes alanı, bir direnme biçimi, bir onur parçası olarak gören bir karakter. Hikâye ilerledikçe roman, fotoğrafçının objektifinden Gazze’nin yıkımını, sıradan insanların direncini, çocukların oyunlarına karışan ölüm sessizliğini ve Nebil’in kişisel tarihini iç içe geçiriyor. Balad el-Şeyh katliamı, ailesinin yaşadığı acılar, mültecilik yılları, kamp hayatı ve sözcüklerin insanı yeniden kuran gücü, Nebil’in hayat hikâyesinde birer iz olarak beliriyor.

Benzine’nin anlatımı, savaşın siyasetini değil, savaşın insanda bıraktığı derin yarayı merkeze alırken, anlatılanlar, istatistiklerin ve haber başlıklarının çok ötesinde, insan kalabilmenin bedeline dair bir iç hesaplaşma niteliği taşıyor. Gazze’nin Son Kitapçısı Beyaz Baykuş Yayınları etiketiyle raflarda…