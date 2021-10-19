Cara Delevingne’in Cinsel İlişki İtirafları Herkesi Şaşırttı

Seks oyuncakları üreten bir markası güzel manken Cara Delevingne geçtiğimiz dönemlerde, üretilen oyuncakların piyasaya sürülmeden önce kendisinin denediğini söylereke tüm hayranlarını oldukça şaşırtmıştı.

“Çok Keyif Alıyorum”

Cara Delevingne bu kez Sarah Hyland’in ‘Lady Parts’ programında yaptığı cinsel ilişki itiraflarıyla olay oldu. Kendisini ‘Panseksüel’ olarak tanımlana güzel model, cinsel ilişki yaşarken orgazma ulaştığında sessiz kalmayı tercih ettiğini söyledi. Orgazm esnasında yüksek sesler çıkarmaya mecburmuş gibi hisseden Delevingne, sessiz kaldığı zamanlar daha çok keyif aldığını belirtti. Güzel model aynı zamanda 18 yaşına kadar bekaretini koruduğunu, fakat daha sonra kendisine seks konusunda güveninin arttığını dile getirdi.

“Vajinasının resmini “NFT” olarak satttı”

Başarılı model ve oyuncu Cara Delevingne, NFT’nin yakaladığı başarıdan etkilenerek, Instagram hesabından paylaştığı bir video ile vajinasının NFT’sini satışa çıkardığını takipçilerine duyurdu.

“Vajinamla istediğimi yaparım”

Delevingne’in, yayınladığı videoda şu sözleri kullandı: “İlk kelimem ‘benim’ oldu. Bana göre bu en çok bana ait olan bir şey olan, vajinam anlamına geliyor. Ona sahibim. O benim ve başka kimsenin değil. Onunla ne yapacağımı seçiyorum. Ve bunu benden kimse alamaz”