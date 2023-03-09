Victoria’s Secret süper modellerinden olan Cara Delevingne, 2022 yılının eylül ayında uyuşturucu madde etkisindeyken kameralara yakalanmıştı. Bu görüntülerden bir hafta önce ise Burning Man Festivali‘ne katılan Delevingne’nin darmaduman olmuş gibi görünen ve hareketlerini kontrol edemez durumdaki hali çok geçmeden sosyal medyada gündem olmuştu.

Yaşananların ardından bir medya kaynağında da samimi bir röportaj gerçekleştiren dünyaca ünlü İngiliz model, hayranlarını endişelendiren fotoğraflarını gazetelerin manşetlerinde gördükten ve ‘kritik bir durumda olduğunu’ fark etmesinin ardından madde bağımlılığı tedavisi gördüğünü açıkladı.

“Bağımlılık böyle bir şey”

Cara Delevingne, “O noktada anlaşılabilir bir şekilde benim için endişelenen birçok insan vardı. Ben ise gerçekten endişelenmiyordum… Çünkü bu hastalığın doğası bu. Bağımlılık böyle bir şey” şeklinde konuştu.

“Ya ölecektim ya da çok aptalca bir şey yapacaktım”

Delevingne, tam olarak uygulamayacağı bir ‘hafta uyuşturucu maddeye ara verme’ gibi hızlı bir çözüm denemek yerine; uzun vadeli bir tedaviye girmesi gerektiğini fark ettiğini belirterek, “Tek bildiğim, bulunduğum yolda ilerlemeye devam edersem ya öleceğim ya da gerçekten çok aptalca bir şey yapacağımdı. Bu korkutucuydu… Tedavi, yaptığım en iyi şeydi. Her zaman çok korktuğum bir şeydi ama sanırım o destek grubuna ihtiyacım vardı.” açıklamasını yaptı.

“Ayık olmanın tadını çıkarıyorum”

Delevingne, “Ayık olmanın tadını çıkarıyorum” diyerek , “Dışarı çıkıp dans etmek ve iyi vakit geçirmek, insanlarla derin sohbetler ve bağlantılar kurmak en sevdiğim şeylerden biri” ifadelerinde bulundu.

Süper model, ‘toparlanma’ yerine ‘şifalanma’ kelimesini tercih ettiğini de söyleyerek; şifalanmanın sürekli yaptığı bir şey olması nedeniyle tercihi ettiğini de sözlerine ekledi.

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