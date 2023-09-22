Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, eşi Cansu Tosun ile Etiler’de objektiflere yansıdı. Gazetecilerin röportaj isteğini geri çevirmeyen Köstendil, “Yeni projeniz var mı?” sorusuna, “Çok fazla film projem var. Bir tanesini yazın çalıştık. Ankara’da bir film çektik” şeklinde yanıt verdi.

Oyuncunun röportaj verdiği sırada Tosun, esprili bir şekilde “Sen ne anlatıyorsun?” dedi. Eşinin sözlerine kayıtsız kalmayan ünlü isim ise “Sen gitsene ağabey. Seni çekmesinler diye konuşuyorum burada, gitsene ağabey” diyerek kahkaha attı.