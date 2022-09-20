Eşi ve oğluyla beraber Türkiye-Hollanda arası gidip gelen Cansu Tosun, geçtiğimiz günlerde oğlu Marsel ile Etiler’deki bir AVM’de görüntülendi. Bebek arabasındaki oğlunun uyuduğunu söyleyen ünlü oyuncu, “Yeni çektiğimiz bir proje vardı. Onu bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Günümüzdeki güzellik algısı ile ilgili konuşan Tosun, “Bir farkındalık projesi oluşturduk bununla ilgili. Günümüzde güzellik kavramı böyle tek tip olmaya başladı. İnsanların aslında kendilerini kusurları ile sevmelerini, oldukları gibi güzel olduklarını vurgulamak istedim. İnşallah izleyenler de sevmişlerdir bu açıklamalarımı. Kendilerine barışık haline doğru gitmişlerdir” dedi.