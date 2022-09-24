Şimdilerde Tolga Güleç ile başrolünü paylaştığı ‘Beni Sev’ filmi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Cansu Tosun, proje hakkında “İki kadın bir adamın arasında yaşanan aşk üçgenini anlatıyor içinde romantizm, dram, yer yer komedi her şey dozunda var” dedi.

Anne olduktan sonra hayatında nelerin değiştiğini soran basın mensuplarına yanıt veren Tosun, “Annelik kendime güvenimi arttırdı hayata bakış açımı değiştirdi. Daha tatlı biri oldum. Erkan da çok ilgili ve iyi bir baba. Marsel bizim bir parçamız ve yol arkadaşımız. Biz de ona iyi bir yol arkadaşı olmanın hakkını vermeye çalışıyoruz. Bir çocuğu yetiştirmek çok özveri isteyen bir iş tamamen vaktinizi ayırmanız gerekiyor. Öyle üç çocuk yapalım bakarız düşüncesiyle olmuyor belirli bir dönem tamamen ona ait olmanız gerekli” ifadelerini kullandı.

Kendisi gibi oyuncu eşi Erkan Kolçak Köstendil ile mutlu bir evlilik sürdüren Cansu Tosun, “Tek çocuk bizim hayalimizdi. Gerçekleştirdik ama ilerisi ne gösterir bilemem tabi” şeklinde konuştu.

Öte yandan iki yaşında başına gelen kazadan da bahseden 34 yaşındaki güzel oyuncu şunları söyledi:

“Kayseri’ye gitmiştik yer sofrasındaki kaynar süte kolumu sokmuştum. Kolumda o kazadan kalan bir yanık izim var. Hiç kapatmayı veya iyileştirmeyi düşünmedim çünkü ben onunla güzelim. O yara iziyle benmişim gibi hissediyorum. Bu düşüncemi de bir farkındalık projesi ile duyurmak istedim. Herkesin artık bu tek tip güzellik algısından çıkması lazım. Kimsenin görünüşünü toplum baskısı ve dayatması belirlememeli. Kim nasıl hissediyorsa öyle görünmeli.”