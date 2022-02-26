Oyuncu Cansu Tosun, Almanya’da büyük ilgi gören ‘Murder by the Lake (Die Toten vom Bodensee)’ dizisinin yeni sezonuna konuk olacak.
Cansu Tosun, Almanya-Avusturya ortak yapımı ‘Murder by the Lake’ (Die Toten vom Bodensee) dizisinin yeni sezonuna konuk oyuncu olarak katılacak.
Dizinin çekimleri Almanya, İsviçre ve Avusturya sınırları arasında kalan Konstanz Gölü’nde gerçekleşecek.
Aksiyon ve suç türündeki ‘Murder by the Lake’, yayınlanmaya başladığı 2014 yılından bu yana izleyicinin büyük ilgisini görüyor.