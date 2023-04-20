Oyunu Cansu Tosun, geçtiğimiz sene yarattığı bikini görünümlü iç çamaşırı markası ‘Islandy’ ile Paris‘te gerçekleşen bir davete katıldı. İngiltere, Fransa ve Belçika’da iki gün süren etkinlikte Tosun, ilhamını adalardan alan iç çamaşırı koleksiyonlarını tanıttı.

Katılımcılar, Islandy koleksiyonlarının alışılmışın dışında olduğunu ve bikini ve iç çamaşırı kombinasyonlarından oluştuğunu belirttiler. Koleksiyonlar, Ibiza, Victoria, Sardunya ve Küba gibi adalardan esinlenilerek oluşturulmuştu ve etkinlikte büyük beğeni topladılar. Islandy, yakında yeni koleksiyonları ile modaseverlerle buluşacak.