Son olarak rol aldığı Sadakatsiz dizisiyle adından oldukça söz ettiren oyuncu Cansu Dere İspanya’dan ödül aldı. Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası tarafından verilen ödüllerde ünlü oyuncu Cansu Dere, ‘Bireysel Başarı Ödülü’nün sahibi oldu.

Türkiye ve İspanya arasındaki ticari, kültürel ve sosyal bağları güçlendiren özel isimlere verilen ödüller için 1 Aralık‘ta Madrid’deki bir otelde tören gerçekleştirilecek. Four Seasons Otel’de yapılacak olan törene ‘Bireysel Başarı Ödülü‘nün sahibi Cansu Dere’de katılacak.