Ünlü oyuncu Cansu Dere sosyal medya platformu Instagram’da bir sayfanın kendisi hakkında paylaşımlar yaptığını öğrendi. Yapılan paylaşımlar sanki ünlü oyuncunun açıklaması gibi kamuoyuna sunulunca Cansu Dere, avukatları aracılığıyla sahte paylaşımlar hakkında adliyeye başvurdu.

Cansu Dere’nin avukatları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine İnstagram sayfasında bulunan sahte içeriklerin erişime engellenmesi için dilekçe verdi. Dilekçede İnstagram kullanıcısının parodi bir hesap altında kendi siyasi eleştirilerini ve görüşlerini içeren paylaşımlarda bulunduğunu, ancak paylaşımlarda özellikle Cansu Dere’nin fotoğrafının da paylaşılıp açıklamayı oyuncunun yaptığı izlenimi verildiği anlatıldı.

Söz konusu paylaşımlarda ifade edilen açıklamaların kendisine ait olmadığını belirten Cansu Dere, parodi hesabın paylaşımı sonrası kamuoyunun paylaşımları kendinin yaptığını düşündüklerini ve yanlış yönlendirildiklerini belirtti.

Ünlü oyuncunun avukatları Instagram hesabından yapılan sahte paylaşımların erişime engellenmesini talep etti.