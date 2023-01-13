‘Sadakatsiz‘ dizisinde canlandırdıkları karakterlerle İspanya’da yoğun ilgiyle karşılaşan Cansu Dere ve Melis Sezen‘e ödül verileceği duyuruldu. 13 Ocak’ta 8’ncisi düzenlenecek “Altın Üzüm Bağı Ödülleri’ne katılmak için oyuncular havalimanında buluştu.

Cansu Dere, uçağın kalkmasına az bir zaman kala fenalaştı. Rengi bembeyaz olan ve ayakta durmakta zorlanan 42 yaşındaki oyuncu, apar topar hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkitler sonucunda güzel oyuncuya gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu.

Dere, hastalığıyla ilgili henüz açıklamada bulunmazken, rol arkadaşı Melis Sezen ise ödül töreni için İspanya’ya uçtu.

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