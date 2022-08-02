Kanal D’de yayınlanan “Sadakatsiz” dizisinde “Asya” karakterine hayat veren Cansu Dere, sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıktı. Dere, bikinisi ile verdiği pozunu Instagram hesabından paylaştı. Gökkuşağı önünde poz veren güzel oyuncu, kusursuz fiziği ve bikini üstü ile dikkatleri üzerine çekti.

Bikinisi olay oldu

“Sadakatsiz” dizisinin final yapmasıyla soluğu tatilde alan Cansu Dere, sosyal medya hesabından bikinili paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Kusursuz fiziği ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu, bir anda paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

İlginizi çekebilir: