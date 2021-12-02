Son dönemde rol aldığı “Sadakatsiz” dizisiyle adından sıklıkla söz ettiren ünlü oyuncu Cansu Dere Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası tarafından verilen ödüllerde ‘Bireysel Başarı Ödülü’nün sahibi oldu. Geçtiğimiz günlerde ödül aldığı açıklanan Cansu Dere, dün ödülünü almak için İspanya’ya gitti.

Madrid’deki Four Seasons otelde yapılan ödül törenine katılan başarılı oyuncu Cansu Dere duygularını şu sözlerle dile getirdi: “İşimi çok seviyorum ve karşılığında böyle tepkiler almak beni çok mutlu ediyor. Çok teşekkürler.”





Türk dizilerinin başarıları hakkında konuşan Cansu Dere, “Bu dizilerin arkasında iyi bir hikaye, senaryo, yönetmen ve ekip var. Evrensel hikayeleri herkese ulaşabilecek şekilde anlatıyoruz. Bu yüzden insanların direkt kalbine ulaşabiliyoruz” dedi. Hikaye ve senaryoya göre seçim yapan başarılı oyuncu, hikayeyi beğendiği takdirde, İspanya’dan bir teklif gelirse, bir projede rol almaktan mutlu olacağını söyledi.

2018 yılında, rol aldığı “Ezel” dizisinin İspanya’da yayınlanmasıyla İspanyol seyircisiyle tanışan Dere, yurt dışından en iyi tepkileri İspanya’dan aldığını söyledi. Şu anda İspanya’da da yayınlanan, rol aldığı “Sadakatsiz” dizisindeki rolü ve kadının toplumda yaşadığı sorunlarla ilgili konuşan ünlü oyuncu, şunları söyledi: “Kadınlar her zaman böyle bir hikayede, eksikliğin kendilerinde olduğunu düşünür. Dizide canlandırdığım karakter ise asla bunun böyle olmadığını tüm kadınlara gösterdi. Diziyi izleyen kadınlara direkt olarak etki etmese de canlandırdığım karakterin aldatılan bir kadına bir yol, bir fikir verdiğini sanıyorum. Bir çok kadın gibi ben de aldatıldım. Benim yaşadıklarım tabi ki farklıydı. Çocuk, aile olduğunda tepkiler elbette çok daha farklı olabiliyor.”