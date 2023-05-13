Son olarak Sadakatsiz dizisinde rol alan Cansu Dere ile şimdilerde Camdaki Kız kadrosunda yer alan Selma Ergeç ile geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Cansu Dere, otomobilini beklediği esnada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Güzel oyuncu, “Selma ile halletmemiz gereken bazı işlerimiz vardı, ondan dolayı buluştuk” dedi.

Ordu’da açılan bir eczaneye adı verilen Cansu Dere, konuyla ilgili “Haberim yok ondan dolayı bir şey diyemem” ifadelerini kullandı.

“14 milyon TL’lik reklam teklifini reddetti” haberi sorulan ünlü oyuncu, “Arkadaşlar hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz, öyle bir teklif yok.” dedi. Cansu Dere daha sonra gelen aracına binerek oradan ayrıldı.