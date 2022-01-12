Dermokozmetik alanındaki 40 yılı aşkın deneyimi ve her cilt endişesine yönelik yüksek oranda yenileme teknolojileriyle maksimum performans sunan Neostrata ürünleri, 85 ülkenin ardından Türkiye pazarına girişini 11 Ocak Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul’da gerçekleşen göz alıcı bir lansman ile duyurdu.

Marka yüzü Cansu Dere ve Johnson &Johnson Consumer Genel Müdürü Murat Mutlu’nun açılış konuşmalarıyla başlayan tüm güne yayılan üç ayrı etkinliğe aralarında basın ve güzellik influencerları, cemiyet hayatından tanınan isimler, doktor ve eczacıların da bulunduğu çok sayıda değerli davetli katıldı. Lansmanda marka yüzü olarak açıklanan ve cildine verdiği önemi her fırsatta belirten Cansu Dere, Neostrata gibi güvenilir ve köklü bir markayla bir araya gelmekten duyduğu heyecanı şu sözleriyle ifade etti: “Neostrata’nın marka yüzü olduğum için çok mutluyum. Neostrata bilimsel bir yaklaşım ve öncü yenilikleri ile etkili cilt bakımı hayallerimizi gerçekleştirecek.

Neostrata’nın 40 yıllık köklü bir marka olması çok kıymetli, ben de Türkiye’de başlayan yeni yolculuğunu paylaşacağımız ve cilt yenilemede etkili ürünlerini kullanacağım için çok heyecanlıyım.” Jülide Ateş’in moderatörlüğünde sabah eczacılar, öğlen basın mensupları, influencerlar ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri, akşam doktorlarla gerçekleşen üç ayrı etkinlikte Johnson&Johnson yönetim kadrosunun sunumları, Prof. Dr. Gonca Gökdemir’in bulunduğu söyleşilerle keyifli bir gün geçirildi. Pelin Kaya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen basın ve influencerların katıldığı öğlen seansında, davetlilerin Neostrata renklerinin arasında keşfettikleri her yaşa ve ihtiyaca özel yedi serisi büyük ilgi topladı. Misafirler arasında Aslı Şen, Aslıhan Doğan Turan, Burcu Kara, Ceylan Çapa, Mert Vidinli, Pelin Karahan, Raissa & Vanessa Sason, Şahika Ercümen yer aldı.

Güvenilir ve gerçekçi sonuçlar sunan Neostrata’nın farklı cilt problemlerine yönelik yedi farklı serisi bulunuyor. Skin Active serisi, yüksek konsantrasyonlu güçlü içerikleriyle farklı anti-aging problemlerine onarıcı ve sıkılaştırıcı çözümler sunuyor. Enlighten serisi, çeşitli sebeplerle oluşan koyu leke ve renk eşitsizliklerinde gözle görülür azalma sağlıyor. Hassas cildin kızarıklığını azaltan Restore serisi, onarıcı ve nemlendirici bakım sağlarken, Resurface zayıf yüzey dokusuna sahip normal cildi yenileyerek pürüzsüzleştiriyor. Clarify serisi, akneye yatkın ciltlere bakım yapıyor, Correct serisi, mat ve eşit olmayan cilt tonu ve yoğun anti-aging problemlerine çözüm sunuyor. Gündüz ürünlerinin her birinde güneş koruma özelliğiyle öne çıkan Defend serisi mineral ekranlı koruyucusuyla güneş ışığını yansıtarak zararlı ışınların cildin alt katmanına ulaşmasına engel oluyor. Farklı serilerdeki ürünlerin birlikte kullanılabilmesi çeşitli problemlere yönelik çözümler sağlarken, içeriklerin cilde derinlemesine nüfuz edecek kadar küçük olması sayesinde düzenli kullanım sayesinde cildi en sağlıklı görünümüne kavuşturuyor.