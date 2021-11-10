Cansel Elçin – Zeynep Tuğçe Bayat çifti Nişantaşı’nda

Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren ünlü oyuncu çift Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Rol alacağı aksiyon tarzındaki yeni dizisindeki rolü için sakal bırakan Cansel Elçin “Proje için sakal bıraktım. Sürekli bana mesaja atıyorlar ‘Şu sakalları kes’ falan diye.” derken, eşi Bayat’ın kendisini Poseidon’a benzettiğini söyledi.” Eşinin yeni imajı hakkında konuşan Zeynep Tuğçe Bayat, “Ben her türlü seviyorum onu, işimizin gereği bu yani” dedi. Ters köşe bir rolle ekranlara döneceğini söyleyen Cansel Elçin, daha fazla detay vermeyeceğini söyledi.

“Yurtdışı hayalim var”

Ünlü oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, yurtdışı hayali olduğunu ve bunun için sık sık İspanya’ya gittiğini belirtti. Bayat, “Daha yeni döndüm İspanya’dan. Oynadığım dizilerin bir çoğu oraya satıldı. Orada bir sürü görüşme yaptım. Benim için güzel gelişmeler oluyor. Türk dizilerinin yurtdışına satılması, 3-4 dil bilmem işimi kolaylaştırıyor. Benim yurtdışı hayalim var, bunun için geliştiriyorum kendimi. Gidip geleceğim umarım” dedi.

“Kalıcı ve duygusal olarak tatmin olacağım projelerde yer alıyorum”

“Dijital platformlarda oyuncular daha az mı kazanıyor?” sorusuna yanıt veren oyuncu Cansel Elçin, önceliğinin para olmadığını söyledi. Elçin, “Biz ona bakmıyoruz. Ben her zaman bütçesiz işte de bütçeli işte de oluyorum, benim için o dönemli değil, kalıcı ve beni duygusal olarak tatmin edecek projelerde yer almayı tercih ediyorum. Parayı düşünürsen bu iş olmaz. Bizim sektörde duygularla hareket ettiğin için ben öyle yapıyorum, para falan onları bizim menajerlerimiz onlar ilgileniyor” dedi.