Cansel Elçin ile eşiyle aynı mesleğe sahip Zeynep Tuğçe Bayat, geçtiğimiz sene Nişantaşı’nda görüntülenmişti. Gazeteci isimlerden bazılarının “Bilim kurgu Hollywood’un işidir. Biz yapamıyoruz galiba” yorumları için Elçin, “Biz gayet iyi yapıyoruz. Bilim kurgu cesaret isteyen bir iş, hiç olmazsa biz yaptık. Yapanlar her zaman haklı çıkar ve bence gayet iyi” diyerek ifadesini vurgulamıştı. Diğer yandan Elçin, Sevgililer Günü planı hakkında soru yönelten gazeteciye, “14 Şubat’a daha var. Asıl 8 Şubat Zeynep’in doğum günü, onun için planlarımız var” demişti; aynı esnada çiftin romantik anları da dikkatlerden kaçmamıştı.

“Burada kendisiyle haşır neşir olan bir kadının hikayesi var “

Cansel Elçin, en son yeniden Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Gazetecilerin yönelttiği soruları yanıtlayan Elçin, eşi Tuğçe Bayat ile Youtube’da çektikleri ‘Dünyayı Kurtaran Kadın’ filminin, usta oyuncu Cüneyt Arkın’ın ‘Dünyayı Kurtaran Adam‘ filmiyle herhangi bir benzerliği olmadığını şu sözlerle ifade etti: “Dünyayı Kurtaran Adam’ filmi, insanlarla haşır neşirdi. Burada kendisiyle haşır neşir olan bir kadının hikayesi var ve dünyayı sonunda kadınlar kurtaracak.”

“Projeleri gişe ya da sanat filmi diye ayırmıyorum”

Elçin, sanat ve gişe filmleri arasındaki ayrımı gözetmediğini dile getirerek, “Ben projeleri gişe ya da sanat filmi diye ayırmıyorum çünkü ikisi de zor. Bence bir popüler film yapmak, sanatsal film yapmak kadar zor. Onun için de belli bir verileri var ve onları bir araya getirmek yapımcının elinde. Onu yapmak da çok zor. Son zamanlarda gördüğüm kadarıyla biyografi filmleri üzerine gidiyorlar ve bu tip filmler sanıyorum yeni yılda çok çıkacak” diye de ekledi.

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